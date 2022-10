Le couple passionnel est-il fait pour durer ?

Vous avez peut-être la chance de vivre une histoire passionnelle. Mais être en fusion avec son partenaire est-ce néfaste ? Réponse de Julia Benard. Elle est hypnotérapeute, sexothérapeute et thérapeute de couple. Sa mission : vous aider à harmoniser vos échanges pour solidifier votre union.



Qu’est-ce qu’un couple fusionnel ?

Quand on rencontre quelqu’un, il y a trois types de calculs : 1+1=2, 1+1=3 ou 1+1=1. Ce dernier est celui du couple passionnel. A la rencontre, vous formez un tout avec elle. C’est une période où il y a un afflux d’hormones. Le manque de l’autre est intense, il y a une fusion parfaite entre vous et vous ne voyez que les similitudes avec votre partenaire.

La fusion a pendant longtemps été célébrée et était même recherchée. Aujourd’hui, elle a moins la côte puisque l’indépendance prime. La dépendance à l’autre est vue comme négative, comme une entrave à votre liberté. Vos amis vont même s’en mêler voire critiquer. Si vous formez un couple fusionnel, sachez que si vous et votre partenaire avez la la même démarche et le même besoin alors ça va fonctionner. En revanche, si l’un des deux souhaite s’émanciper alors le couple sera mis en danger. L’autre va se sentir abandonné.

Comment faire pour bien le vivre ?

Moins vous savez qui vous êtes et plus vous allez tomber dans un amour passionnel. Donc le plus important c’est de faire une introspection sur vous et de bien vous connaitre. Il faut avoir un cadre et essayer de ne pas exister qu’à travers le couple.

Cependant, la relation fusionnelle n’est pas forcément néfaste puisque les générations passées vivaient souvent cet amour et ça fonctionnait. Il est nécessaire que les deux partenaires soient sur la même longueur d’onde et s’épanouissent. Si jamais, il y en a un qui a besoin de plus de liberté, l’autre peut se sentir abandonné. La thérapie est donc un outil efficace pour le couple.

L’amour fusionnel qui dure aujourd’hui est tout de même assez rare.