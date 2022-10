Christine Pianigiani nous embarque en forêt pour nous faire découvrir le brame du cerf.



Qu’est-ce que le brame du cerf ?

En début d’automne, c’est en forêt que vous pourrez découvrir les cerfs et les biches qui se retrouvent pour chanter leur amour. Mais également pour s’accoupler. Le brame est un chant mélancolique, c’est le cri du cerf. Il est donc destiné à attirer les femelles et à éloigner leurs adversaires. Par ce cri, le cerf témoigne de sa force et de sa puissance.

D’ailleurs cette rivalité peut parfois conduire à l’agression physique, bois contre bois et cornes contre cornes. C’est un vrai spectacle naturel à observer et à écouter. Une battle physique et vocale pour séduire la femelle.

Comment faire pour écouter ce chant d’amour ?

Pour commencer, il faut aller en forêt soit un soir d’automne soit très tôt au petit matin. Le brame c’est un peu comme une cueillette de champignons, vous pouvez revenir sans rien avoir entendu. Direction de préférence le Mercantour, dans les Préalpes d’Azur, ainsi que dans de très nombreuses forêts de France.

Pour débuter, Christine Pianigiani, a fait le choix d’y aller accompagnée. Elle a suivi Thibault de randonnée PACA qui l’a emmené dans l’Estérel. Il effectue les randonnées « brame du cerf » tous les soirs pendant la période brame. Si vous souhaitez en profiter RDV ICI ou https://www.randonnee-paca.fr/.

Il s’agit de balades d’environ dix kilomètres dans la forêt avec observation en toute sécurité du cerf.

Finalement, entendre le cerf bramer ça se mérite et reste quelque chose d’unique, d’exceptionnel…