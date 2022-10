Comment programmer nos rêves ?

Quand on se reveille, on se demande parfois si nos rêves sont la réalité. Mais peut-on les programmer ? Réponse avec Kévin Finel, co-fondateur de Psychonaute.



Qu’est-ce qu’un rêve ?

D’abord dans nos songes, on va voir des situations, des scènes que l’on vit la journée. Elles sont d’ailleurs souvent des manières de revisiter nos journées. C’est une métaphore.

Ces rêves nous font passer des messages comme si une part de nous dans la nuit se libérait des contraintes du mental. Nous avons très concrètement des associations d’idées avec de nouvelles pensées. On sait que le rêve peut également nous permettre d’assimiler plus vite des connaissances. Quand on apprend quelque chose, la nuit on va le travailler. Donc il y a d’un côté del créativité et de l’autre l’assimilation.

C’est une bonne idée de les interpréter mais attention il y a beaucoup de limites. Nous sommes dans un autre état de conscience et quand on se réveille, c’est comme si on essayait de traduire un langage qui est loin de notre culture. On va donc commettre des erreurs de traduction. Notre mental va interpréter des choses éloignées du rêve. Finalement, il n’y a que dans les rêves que l’on peut traduire les rêves !

Programmer nos rêves : c’est possible ?

Oui, complètement. Nous avons l’impression de subir nos rêves mais parfois même par inadvertance, il y a des personnes qui ont pu s’endormir en se disant j’ai envie de rêver de ça et ça se produit. On peut donc soit se laisser porter par le hasard, soit apprendre à les guider, les programmer. Pour cela, on peut donner une intention à notre nuit.

Par exemple, quand on doit prendre une décision et bien notre inconscient peut réfléchir différemment de nous. Si, on s’endort avec une intention alors on va faire le lien entre les rêves et les intentions. C’est comme un dialogue. Nous obtenons des réponses qui peuvent être claires ou encore mystérieuses. Nous finissons par avoir un dialogue très productif avec nous-même.

Comment donner cette intention ?

Tout d’abord, il faut essayer d’écrire la question ou y réfléchir pendant la phase d’endormissement. Mais nous pouvons aussi utiliser la méditation ou l’auto-hypnose, deux alliées redoutables !

Au réveil, ne pas hésiter à noter ses rêves ou à en parler pour mieux s’en souvenir. En les rendant plus important notre inconscient va nous faire passer un message !