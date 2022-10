Comment sortir du désespoir ?

Aujourd’hui, nous retrouvons Lynda Pausé, coach en développement personnel qui va nous parlé du désespoir.



Qu’est-ce que le désespoir ?

C’est un symptôme de la dépression. En psychologie, la dépression serait l’association de la tristesse, de la solitude profonde et du désespoir. D’ailleurs, nous pouvons être désespérer sans être dans une profonde dépression.

La dépression est composée de souffrance et d’une perte ou d’un manque de sens. C’est quand nos souffrances sont plus grandes que le sens de notre vie. Nos yeux ne voient plus les choses que la vie peut nous offrir.

D’autres personnes ne comprennent pas pourquoi la société agit ainsi que ça soit au niveau écologie ou politique…

Elles vont donc se sentir impuissantes et fatalistes.

Nous avons tous déjà plus ou moins ressenti du désespoir mais généralement ça ne dure qu’un temps. La fatalité, c’est que le désespoir dure quand il est nourri et pas pris en charge.

Des solutions ?

Pour s’en sortir, il vous faut de l’aide.

Mais d’abord, essayez de retrouver de l’optimisme en regardant ce qu’on a déjà de positif dans nos vies. Ne vous retrouvez pas isolé trop longtemps. Cela vous fera le plus grand bien de voir du monde et ça vous apportera des vitamines.

Vous pouvez également aller vous baladez, la nature est une alliée anti-stress, anti-anxiété et elle apporte beaucoup de bienfaits.

Vous devez retrouver un sens à votre vie.



Il faut aider la personne à trouver des solutions à son problème. Elle reprendra comme ça son pouvoir personnel en se sentant active et utile dans une cause qui a du sens pour elle.

Le Sens de la vie est différent pour chacun. C’est ainsi que nous sommes complémentaires et oeuvrons pour un mieux être et par conséquent un mieux vivre ensemble.