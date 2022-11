Passeport pour la transition : qu’est ce que c’est ?

L’écologie prend de plus en plus de place dans une société où les conséquences du réchauffement climatique sont de plus en plus graves. Comme tous les lundi, nous retrouvons Florent Favier, conseiller en transition environnementale. Et aujourd’hui, il nous explique le passeport pour la transition écologique. Un projet pour les chefs d’entreprises.



De plus en plus d’initiatives

Pendant des années, le rôle des entreprises a été considéré comme un frein aux évolutions sociétales en faveur de l’environnement. Mais avec l’aggravation du dérèglement climatique, le rôle des entreprises commencent à évoluer.

Olivier Bret, un entrepreneur engagé des Alpes-Maritimes, a donc suivi une formation auprès de Green Management School, il y a quelques mois. Par la suite, il a créé un cercle de dirigeants de PME locales afin de réfléchir aux actions qu’il était possible de mettre en place pour entamer une transition écologique. Il s’est rapidement rendu compte que les chefs des petites et moyennes entreprises n’ont absolument pas la disponibilité, les moyens ou les compétences pour comprendre l’étendue et la complexité du problème. Cette expérience a conduit Olivier Bret à créer un parcours de formation pour dirigeant de PME, le Passeport Transition 06.

Passeport pour la transition : en faveur d’un monde où il fait bon vivre ?

L’idée est d’aider les chefs d’entreprises à savoir par où commencer. Le Passeport contient six visas qui s’adaptent aux exigences des dirigeants. Ils sont suivis en permanence par un expert tout au long de leur parcours. Tout ça se déroule sur six mois, une fois par mois. Passeport Transition 06 est une association d’intérêt général. Vous pouvez vous rendre sur leur site www.passeport-transition-06.

Si vous avez le sentiment qu’en tant qu’entrepreneur, vous avez des choses à faire. Alors écoutez votre instinct !