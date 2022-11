Le magnésium : nous aide à aller mieux

Comme chaque jeudi Sandra Veziano, fondatrice de BE HEALTHY vous accompagne sur Radio Monaco Feel Good. Elle vous offre des conseils pratiques pour prendre soin de vous, tout au long de l’année. Aujourd’hui, pleins phares sur le magnésium et ses bienfaits.



80% de la population manquent de magnésium

On peut parfois avoir la paupière qui clignote ou avoir un petit coup de fatigue. C’est peut-être parce que vous manquez de magnésium. Il faut savoir qu’une personne sur huit en manque. On peut aussi avoir des symptômes insoupçonnés et qu’on assimile pas forcément au manque de magnésium.

Les symptômes

Vous allez moins bien dormir et ressentir une fatigue, vous pouvez également avoir des crampes. Ainsi qu’être plus stressé que d’habitude.

Le magnésium peut se supplémenter. Vous pouvez en prendre toute l’année, les compléments alimentaires sont importants mais faut faire attention sous quelles formes vous les prenez. Le citrate de magnésium par exemple est une bonne forme. Vous allez mieux l’assimiler et vous éviterez tout inconfort digestif. Sandra Veziano nous informe que l’on ne peut pas être en overdose de magnésium donc ce n’est pas nécessaire de faire une prise de sang avant. Si vous ne savez pas quel complément prendre, prenez du magnésium. Et puis, il y a d’autres bons effets comme la relaxation, l’équilibre hormonale, la pression artériel et il active également ma vitamine D.



Vous pouvez faire des cures de magnésium toute l’année. Mais également faire des cures de deux-trois mois puis faire une petite pause et reprendre. Mais avec l’hiver qui arrive, c’est la bonne période pour commencer.