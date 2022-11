Tom Villa présente son premier one-man-show à l’Espace Léo Ferré

Tom Villa va enfiler son plus beau smoking pour une cérémonie de remise de prix très personnelle. Le 1er décembre, le comédien présentera « Les nommés sont… » à l’Espace Léo Ferré.

De l’écologie aux médias, des réseaux sociaux au racisme, des gilets jaunes aux mariages à thèmes, de la chirurgie esthétique aux religions, Tom Villa nous raconte la société avec humour en se moquant d’une personne avant tout : lui-même.

« Les nommés sont… » est le premier one-man-show écrit et joué par Tom Villa. La mise en scène est signée Édouard Pluvieux. Ce spectacle, le maître de cérémonie l’avait dévoilé en septembre 2019. Depuis, la crise sanitaire est passée par là et le texte a beaucoup évolué. « A chaque confinement, je l’ai changé de 20 à 30 minutes, c’est le même et à la fois, ça n’a plus rien à voir » relate l’humoriste.

Il a tous les talents

Tom Villa est un véritable touche-à-tout. Le grand public le découvre comme chroniqueur à la radio et à la télévision (La Nouvelle Edition, Salut Les Terriens !). Sur scène, il assure les premières parties d’autres humoristes comme Gad Elmaleh, Anne Roumanoff ou Mathieu Madénian. En parallèle, il écrit des spectacles pour Jeff Panacloc, Jérôme commandeur ou Arnaud Ducret et s’essaie au cinéma.

Avant de se produire sur la scène de l’Espace Léo Ferré, à Monaco, Tom Villa a accordé une interview à Radio Monaco. Retrouvez la en podcast.

TOMVILLA©FIFOU