Comment travailler sa confiance en soi, l’affirmation de soi et son estime de soi ? Comme tous les vendredis, nous retrouvons Lynda Pausé, coach en développement personnel.



Des activités pour s’affirmer

Si vous n’arriver pas à vous affirmer, à vous exprimer, il y a plusieurs alternatives. Vous pouvez vous mettre au théâtre d’improvisation, au chant ou encore à l’art thérapie. Cela va renforcer la portée de votre voix en étant bien droit. Vous allez donc pouvoir lâcher prise sur le regard des autres et leurs jugements. Vous allez créer du lien et cela va être un chemin de solidarité.

Pour ceux qui on du mal à s’assumer, tournez-vous vers des activités qui appellent au corps. Vous pouvez faire de la danse, du yoga. Avoir une posture face aux autres va vous permettre de vous assumer.

Si vous êtes plus à la recherche de la paix et de la sérénité, faites des activités comme la marche, de la randonnée, de la méditation. Cela va vous permettre d’aller chercher vos ressources seuls. De plus vous allez vous retrouver face à vous même.

Et puis, vous avez également les activités créatives comme la couture, la peinture ou encore l’écriture. Plus vous allez créer, plus votre imagination va se développer. Ainsi que la paix puisque ce sont souvent des activités à faire en silence.

Vous avez besoin de booster votre motivation ?

Dans ce cas-là, il faut choisir des activités d’endurance telles que la course à pied, l’escalade. Vous pouvez également faire des étirements tous les matins de 10 minutes minimum.



Enfin, pour celles qui se sentent en insécurité, essayez les arts martiaux ou la boxe pour vous apprendre à vous défendre.

Toutes ces activités renforceront l’estime de soi, l’amour de soi, la confiance en soi.