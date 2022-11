Et c’est (re)parti ! Nâdiya prépare un nouvel album

La chanteuse Nâdiya est aussi une ancienne athlète de haut-niveau. Aux Sportel Awards, l’interprète de l’inoubliable « Et c’est parti » évoque son passé de championne du 800 mètres et nous dévoile ses projets.

Elle aurait pu faire carrière dans le sport mais c’est finalement dans la musique qu’elle s’est accomplie. La chanteuse Nâdiya a connu ses premiers succès sur les pistes d’athlétisme. Ainsi, en 1990, elle remporte le titre de Championne de France Junior FFA indoor du 800 mètres à Bordeaux et récidive l’année suivante à Liévin.

Au pic de sa forme, à 20 ans, l’occasion se présente de tenter sa chance dans la chanson. Elle monte à Paris et participe à l’émission « Graines de star »sur M6. Quelques années plus tard, en 2001, elle sort son premier single « J’ai confiance en toi » et met en oeuvre son vrai rêve qui était d’être sur scène.

En 2004, son deuxième album, d’où sont issus les singles « Parle moi » et « Et c’est parti », est celui de la consécration. « 16/9 » reçoit le prix du Meilleur album rap/hip-hop/R&B de l’année aux Victoires de la musique.

En 2008, année de son troisième album (« Electron libre »), Nâdiya rencontre Enrique Iglesias avec qui elle chante « Tired of being sorry (Laisse le destin l’emporter) ». La chanson, numéro 1 en France et en Belgique pendant 11 semaines, est la meilleure vente de singles en France de l’année 2008.

Dans les starting blocks

Il faut attendre 2019 pour un retour discret dans les bacs avec « Odyssée ». Mais l’endurante Nâdiya n’a pas dit son dernier mot. Elle devrait entrer en studio en janvier 2023 pour enregistrer un nouvel album. C’est ce qu’elle nous a confié aux Sportel Awards. Retrouvez son interview en podcast.