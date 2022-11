Eric Duverger était jusqu’à il y a peu un cadre de chez Michelin. Il y a un peu plus d’un an, il décide de mettre son énergie et son temps au service de la lutte contre le dérèglement climatique. Il s’est inspiré par la Convention citoyenne pour le climat en l’adaptant aux entreprises. Sa conviction : en transformant les chefs d’entreprise, l’impact sera majeur. Pendant plus d’un an entouré de bénévoles , 150 chefs d’entreprise ont été sélectionnés pour entamer un processus de transformation. Celui-ci a duré 10 mois, de septembre 2021 à juin 2022.

Florent Favier, notre conseiller environnemental nous explique aujourd’hui la convention des entreprises pour le climat.

Un parcours de transformation

La réussite de ce projet réside en 3 points essentiels. Elle permet de mettre les entrepreneurs face à la réalité des choses. Un climat plus chaud et une biodiversité qui est en train de disparaître. Elle a également la capacité à relier le dirigeant à l’humain, le rationnel au sensible ainsi que les richesses aux défauts. En lui permettant de se reconnecter aux autres et à son environnement naturel. Enfin, elle offre des perspectives réjouissantes pour l’ensemble des entreprises.

Une contribution positive

La CEC a transformé des hommes et des femmes. 150 entrepreneurs, qui représentent 75 milliards de chiffres d’affaires cumulés, plus de 300.000 salariés qui ont compris aujourd’hui leur rôle dans la crise climatique.

Des suites attendues à cette initiative ?

Florent Favier nous explique qu’ils veulent dupliquer une CEC pour chaque domaines donc une CEC spéciale pour le monde financier et des assurances, une pour le monde du tourisme, des CEC territoriales en Provence & Corse, dans l’Ouest, dans le Nord, à Lyon ou Grenoble…).

D’ailleurs, il invite les dirigeants Monégasque à s’interroger sur l’opportunité de lancer une telle initiative en Principauté…