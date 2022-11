Vous l’avez découvert en tant que chanteur dans les Fréro Delavega. Florian Delavega s’est aujourd’hui recentré sur lui pour suivre le chemin de ses rêves. Il explique sa nouvelle carte d’identité dans son livre « Sur le chemin des rêves » aux Editions Jouvence.



Une nouvelle carte d’identité

Florian Delavega a arrêté l’aventure Fréro Delavega en 2017. Alors qu’ils ont vécu un grand succès, une grande folie médiatique, Florian Delavega a commencé à se poser des questions. « Qui je suis ? », « Qu’est-ce que je fais sur terre » ?, « Est-ce que je dois être un produit commercial ? ». Il se sentait mal à l’aise de vivre tout ça alors qu’il vivait quelque chose d’incroyable. J’avais des peurs et des craintes à régler pour être bien avec moi-même. Ce livre faisait déjà parti de lui « je savais qu’il sortirait et que ce serait ma nouvelle carte d’identité. »

Le chanteur souhaitait montrer quel rêveur il était et retracer son éveil spirituel. Il en a profité pour s’installer en forêt, faire le point sur lui, se connecter à la terre et être papa également. En s’isolant, il a vécu beaucoup de moment seul et aujourd’hui, il sait qui il est et où aller.

« La méditation m’a beaucoup aidé »

« J’écris de ce lieu où naissent les rêves », pour lui c’est son espace intérieur qui est calme, silencieux et serein où il a pu prendre place dans ce monde avec beaucoup de justesse. La méditation l’a beaucoup aidé, une impression que les messages venaient d’ailleurs, que les meilleures idées lui venaient dans ces moments de méditations quand il fermait les yeux.



A travers » Sur le chemin des rêves », Florian Delavega souhaite transmettre les clés qu’il a découvert dans la quête de ces rêves, dans la quête de qui il est.