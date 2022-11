Comme chaque mercredi, vous apprenez à écouter et à poser votre respiration avec Sandrine Vimes. Elle est professeure et formatrice de Yoga. Retrouvez-la à Cap d’Ail au coeur du centre Kaladvaita. Après la postion allongée et après avoir vu comment bien respirer en position assise et comment bien expirer. Place aujourd’hui à l’inspiration en position assise !



Contrôler son inspiration

Vous avez vu que l’expiration devait se faire calmement pour nous aider à avoir une meilleur inspiration par la suite. Et elle va donc être beaucoup plus longue.

Alors pour inspirer correctement, il faut que vous vidiez totalement vos poumons. Par la suite, il faut inspirer lentement, calmement et profondément. Votre inspiration doit monter du bassin, qui va s’élever dans la taille, elle va remonter dans la poitrine, dans vos côtes… Et donc, vous êtes dans le contrôle de votre inspiration puisque c’est vous qui faites évoluer votre inspiration pour la sentir de plus en plus puissante. Ensuite, vous la laissez descendre sans forcer.

Observer son inspiration

Quand vous allez l’observer, vous allez contrôler votre inspiration. Vous vidangez vos poumons et comme ça, il y a tout l’espace pour qu’ils se remplissent correctement comme si vous gonfliez un ballon. Vous allez respirer par le nez.

Enfin, il va y avoir l’appel de la vie, de la survie, ce besoin de respirer. Donc vous allez le guider pour qu’il vous nourrisse beaucoup plus en profondeur.



La semaine prochaine, nous verrons comment bien contrôler son inspiration et son expiration en même temps, en étant toujours en position assise.