Comme chaque jeudi, Sandra Veziano, fondatrice de BE HEALTHY vous accompagne sur Radio Monaco Feel Good. Elle vous offre des conseils pratiques pour prendre soin de vous, tout au long de l’année. Aujourd’hui, pleins phares sur les omégas. Comment ne pas les déséquilibrer ?



Plusieurs types d’oméga

Il existe l’oméga 3, l’oméga 6 et l’oméga 9. Mais on a un vrai déséquilibre entre les omégas. Déjà, on consomme beaucoup plus d’oméga 9, ils représentent notre moitié de notre consommation de graisse. On consomme également beaucoup d’oméga 6, c’est ceux qu’on trouve le plus fréquemment dans nos aliments. Donc vous pouvez soit supplémenter vos oméga 3 ou manger des aliment riches comme les sardines, le maquereau ou encore les anchois.

Un bon équilibre entre les omégas

Les omégas 3 sont bons pour le cerveau, pour la vision et ils vont sur le long terme maintenir notre bonne santé cardio-vasculaire. Par exemple, il est important chez les adolescents qui sont en période d’examens.

Si nous prenons trop d’oméga 9, ça va nous rendre stressé. Et encore plus si il y a un vrai déséquilibre qui se créée.

Si vous en manquez; vous pouvez dons supplémenter. vous ne prenez aucun risque c’est comme pour le magnésium. Sandra Veziano, vous recommande 2 à 4 gélule par jour pendant ou après les repas. C’est à ce moment-là que ce sera le plus efficace.

Bien évidemment, notre coach healthy vous parle des recommandations indiquées et fait de la prévention sur le sujet.



Mais un avis médical est recommandé voir important. Vous pouvez demander l’avis à votre médecin ou pharmaciens.