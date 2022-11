Être ou paraître ?

Aujourd’hui, nous retrouvons Lynda Pausé, coach en développement personnel qui va nous parler de l’être et du paraître.

Dans un monde où l’on attend toujours trop de nous entre les dictats de beauté, la réussite ou encore le physique. Montrons-nous vraiment celui que l’on est ?

Le paraître est essentiel dans notre société

Nous nous attachons à ce que nous projetons à l’autre.

En effet on s’attache à se que nous projetons à l’autre qui lui même nous perçois a travers ses propres filtres. Le paraître est essentiel dans notre société car cela représente l’image que nous renvoyons de nous même. En revanche, l’image que l’on montre est souvent très peu alignée avec ce que nous sommes vraiment.

Nous avons déjà sûrement dû vous dire » tu es autoritaire » alors que finalement vous êtes l’inverse. C’est ainsi que l’on passe du paraître à l’être. Seulement des blessures vont vous forcer à vous montrer autoritaire pour pas que l’on voit une autre partie de vous. Cela vous rendrait trop vulnérable aux yeux des autres.

Donc pour vous approcher de qui vous êtes et donc vous montrez plus tolérante, essayez de respirer et d’écouter l’autre.



L’acceptation de soi

C’est un chemin d’humilité et plus nous nous rapprochons de ce que nous souhaitons être plus cela est facile.

Et un jour nous nous surprenons à ne plus être manipulé par notre ego ou tout du moins très peu et nous paraissons ce que nous Sommes vraiment à cet instant.