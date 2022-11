Guillermo Maripan inaugure la première ruche Rouge et Blanche

Le programme « Les Ruches Rouges & Blanches » de l’AS Monaco se concrétise. Le club finance une ruche de 40 000 abeilles tous les 10 buts inscrits en Ligue 1.

Grâce à son but inscrit contre l’Olympique Lyonnais lors de la 7e journée de la Ligue 1, Guillermo Maripan est le premier joueur de l’AS Monaco à parrainer une ruche. Ce jeudi après-midi, le Chilien s’est rendu dans la ferme urbaine exploitée par Terrae au pied de la Tour Odéon pour l’inaugurer. Le défenseur a été très surpris de découvrir ce bout de campagne en plein centre de Monaco mais le projet l’a enthousiasmé.

La société spécialisée dans l’agriculture urbaine et le maraîchage biologique cultive 450 m2 de terres sur ce site où sont aussi présentes des poules et des abeilles réparties dans douze ruches. Terrae produit entre 8 et 15 kilos de miel toutes fleurs par ruche et par an. Une partie de la production est offerte par l’AS Monaco aux délégations adverses dans le cadre des traditionnels échanges protocolaires. Le reste est vendu aux habitants de la Tour Odéon.

Terrae possède cinq autres potagers à Monaco dont un potager gastronomique au Monte-Carlo Bay en collaboration avec le chef étoilé Marcel Ravin et un potager « thérapeutique » au CHPG en partenariat avec le service de psychiatrie de l’Hôpital.

Le prochain joueur à inaugurer sa ruche sera Breel Embolo. L’attaquant suisse est l’auteur du 20e but de l’ASM cette saison. Au total, l’AS Monaco en a inscrit 27 pour le moment.

Crédit photos : Direction de la Communication du gouvernement princier