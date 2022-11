Une semaine européenne pour la réduction des déchets

Chaque année, fin novembre, a lieu la semaine européenne de réduction des déchets. Cette année ce sera sur le thème du textile du 19 au 27 novembre. Les explications avec Florent Favier, notre conseiller environnemental.



L’industrie de la mode

Tout d’abord, l’industrie de la mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde après celle du pétrole. Elle émet plus de gaz à effet de serre que les vols internationaux et le trafic maritime réunis.

De plus les vêtements sont vendus à des prix attractifs. Ainsi nous en achète de plus en plus mais on les garde moins longtemps. Dernièrement, ce sont 140 milliards de vêtements qui sont produits chaque année dans le monde. Et nous en jetons en moyenne 30Kg par an et par personne.

En conséquence, la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) est un « temps fort » de mobilisation au cours de l’année pour mettre en lumière les bonnes pratiques de production et de consommation qui vont dans le sens de la prévention des déchets. L’idée est de sensibiliser au fait de mieux consommer, mieux produire, prolonger la durée de vie des produits et jeter moins…

Un évènement à Monaco

Pour cela le Musée océanographique de Monaco va organiser un événement original, lié au gaspillage de nourriture. 5 chefs de renom se

succèderont du 22 au 26 novembre, entre 11h00 et 13h30, pour offrir aux visiteurs une pause café éco-responsable autour de recettes « zéro déchet ». D’ailleurs, les couverts seront également à déguster.



Pour conclure, pour celles et ceux qui veulent agir, Florent Favier propose de regarder le programme de la SERD sur le site de l’ADEME.