Avez-vous déjà entendu parler de la Numérologie ? Eva Bobin, naturopathe et numérologue nous explique ce que c’est.



La science des nombres

La numérologie est la science des nombres. Chaque nombre a une vibration et on va interpréter la personnalité de quelqu’un grâce aux chiffres. Par exemple, le 1 caractérise l’énergie, le soleil et le feu alors que le 2 signifie une énergie plutôt douce. Donc les personnes qui sont nés un 1, sont des personnes dans l’entrepreneuriat et d’action. Alors que les gens qui sont nés un deux, vont être beaucoup plus dans la solidarité, à l’écoute.

C’est un peu comme le rouge et le bleu. Le rouge reflète une énergie entreprenante, une énergie dynamique et d’action. Alors que le bleu va vous faire penser à la mer, au repos et au calme.

Cela reflète aussi chez la personne comment elles se présentent devant les personnes ou comment elles s’habillent.

On quantifie tout

La numérologie a toujours été présente dans les civilisations. C’est Pythagore, mathématicien et philosophe qui s’en est beaucoup servi.

On quantifie tout dans la vie. Avant même d’avoir un prénom, quand on né, on est d’abord défini par notre date de naissance, notre poids ou encore notre taille.

La date de naissance veut d’ailleurs beaucoup dire. A l’intérieur de cette date, nous avons notre chemin de vie. De plus, le jour de naissance, nous caractérise. C’est la caractéristique qui se reflète en premier chez nous.



Les personnes s’intéressent de plus en plus à la numérologie. Ils ont envie de savoir qui ils sont et ce qu’ils ont envie de faire. Et la numérologie donne toutes les clés pour que la personne se lance. Grâce à elle, on va pouvoir voir les carrières qui s’ouvrent à eux.