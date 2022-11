Nice à Vélo met les cyclistes en lumière

Dans le cadre de la campagne nationale « Cyclistes, brillez ! », lancée par la Fédération française des usagers de la bicyclette et par la Sécurité routière, Nice à vélo organise des ateliers itinérants jusqu’à fin novembre. Objectif: sensibiliser les usagers de la bicyclette aux règles de sécurité la nuit. Reportage de Nathalie Michet sur la place Grimaldi, à Nice.

Depuis le passage à l’heure d’hiver, les cyclistes doivent redoubler de vigilance. En effet, rouler après le coucher du soleil implique davantage de risques. Selon la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB), moins de 10% des déplacements à vélo se font la nuit. Pourtant, ils représentent 17% des accidents mortels. Sachant que 57% des cyclistes circulent la nuit, il est indispensable qu’ils soient équipés d’accessoires lumineux. C’est tout l’objet de la campagne « Cyclistes, brillez! » que la FUB mène en partenariat avec avec la Sécurité Routière.

Des accessoires et des conseils

Dans le cadre de cette opération, prévue jusqu’à fin novembre, les associations vont donc à la rencontre des cyclistes du quotidien. Sur la Côte d’Azur, Nice à Vélo s’empare de cette mission via des ateliers itinérants. Ce soir là, place Grimaldi, les bénévoles interpellent les cyclistes pour les sensibiliser aux normes de sécurité sur la chaussée. Gilet réfléchissant, sonnette, éclairage adapté… Certains débutants sont loin d’avoir tout l’équipement nécessaire. Nice à Vélo les encourage donc à se déplacer dans les meilleures conditions. Pour ce faire, l’association distribue gratuitement certains accessoires indispensables. Objectif: être vu et entendu et éviter les accidents.

Une « vélorution » le 25 novembre

La campagne « Cyclistes, brillez ! » se poursuit avec trois autres ateliers au calendrier: le jeudi 17 novembre, de 17h à 19h, sur la promenade des Anglais, le lundi 21 novembre de 17h à 19h sur la Promenade de la plage, à Cagnes-sur-Mer, et enfin le vendredi 25 novembre sur la place Masséna. Pour ce dernier rendez-vous, les bénévoles inviteront tous les cyclistes à une « vélorution ». Cette parade se déroulera en musique, à partir de 19h, le long des pistes cyclables de Nice.