Finale du championnat de France de rugby à 7 : Monaco favori ?

Ce samedi 19 novembre, le Monaco Rugby Sevens dispute la grande finale de l’In Extenso Supersevens, le championnat de France de rugby à 7. Le titre est à la portée du MR7.

L’heure de vérité est arrivée pour la troisième saison de l’In Extenso Supersevens. Après trois étapes estivales, les huit meilleures équipes du premier championnat de France professionnel des clubs de rugby à 7 se retrouvent à Paris La Défense Arena pour l’étape finale. Le titre de champion de France est en jeu.

Les vainqueurs des deux premières éditions, le Racing 92 Sevens et les Baabaas Sevens sont en lice pour décrocher un 2e titre. Mais six autres formations veulent inscrire leur nom au palmarès : le Stade Rochelais, le Stade Français, l’Aviron Bayonnais, l’Union Bordeaux-Bègles, la Section Paloise, et Monaco Rugby Sevens.

Les joueurs de la Principauté font figures de favori cette année en étant premiers du classement général devant les Palois. Après une deuxième place décrochée dès l’entame du tournoi à Perpignan, le MR7 avait imposé sa suprématie lors des deux étapes suivantes, à La Rochelle puis à Pau.

Voici les affiches des quarts de finale de la dernière étape de l’In Extenso Supersevens ce samedi 19 novembre :

Monaco Rugby Sevens / Stade Rochelais Sevens (13h30)

Baabaas Sevens / Stade Français Paris Sevens (13h53)

Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens / Aviron Bayonnais Rugby Sevens (14h16)

Racing 92 Sevens / Union Bordeaux-Bègles Sevens (14h39)

Du grand spectacle sur le terrain et en dehors !

La victoire se décidera via un format à élimination directe avec 12 matches dans la journée, un essai toutes les 90 secondes et la grande finale à 20h. Pour prolonger cette fête du rugby, de nombreux artistes seront présents toute la journée dont le célèbre DJ français Feder.

Jérémy Aicardi, l’entraîneur du Monaco Rugby Sevens était l’invité du Club Radio Monaco. Retrouvez son interview en podcast.