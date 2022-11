La Bibliothèque publique de Brooklyn fête ses 125 ans

La Bibliothèque publique de Brooklyn profite de son 125e anniversaire pour révéler un classement éloquent. Celui des 125 livres les plus empruntés de son histoire. Or, les ouvrages pour enfants trustent le haut du classement. Sur le trône: Max et les Maximonstres de Maurice Sendak.

Inaugurée le 30 novembre 1896, la Bibliothèque publique de Brooklyn fait partie des grandes institutions de la rive droite de l’East River, à New-York. Or, l’établissement célèbre cette année sa longévité exceptionnelle. En effet, cette bibliothèque mythique fête son 125e anniversaire. Ce grand événement coïncide avec le chantier de rénovation du bâtiment principal de la Brooklyn Public Library. Construit au début des années 1940, cet édifice de style art-déco en aura bientôt fini avec son grand lifting. Ces travaux ont commencé en 2018 et ils devraient se terminer l’année prochaine. Parmi les objectifs: offrir des espaces de création aux adolescents du quartier.

 l’âge honorable de 125 ans, la Bibliothèque publique de Brooklyn connaît donc une nouvelle jeunesse. Le classement des 125 livres les plus empruntés de l’histoire de l’établissement confirment d’ailleurs sa popularité auprès des nouvelles générations. En effet, parmi les 2,8 millions de livres achetés depuis son ouverture, les plus empruntés sont les livres pour enfants.

Max et les Maximonstres #1

Tout en haut du classement, on retrouve Max et les Maximonstres (« Where de wild things are » en anglais). Maurice Sendak, auteur de Brooklyn au succès mondial, a signé ce célèbre album en 1963. Preuve de son succès auprès des enfants new-yorkais: la bibliothèque dispose de 145 copies physiques de l’ouvrage. Max et les Maximonstres raconte histoire d’un petit garçon turbulent. Pour le punir, sa maman l’envoie dans sa chambre, en le privant de dîner. Alors, pour tuer le temps, Max s’invente un univers où il devient Roi. Roi d’un pays de monstres plus affreux les uns que les autres. Adapté au cinéma en 2009, ce livre culte existe également en opéra pour enfants, en dessin animé et même en ballet.

Dans un autre style, on découvre dans le top 10 le célèbre manga Naruto de Masashi Kishimoto. Dans le haut du classement, on trouve également de grands classiques de la littérature anglophone. Dans le désordre: Un chant de Noël de Charles Dickens, Les Hauts de Hurlevent d’Emilie Brontë ou encore Ne Tirez pas sur l’Oiseau Moqueur de Harper Lee. Le premier livre français à apparaitre dans la liste n’est autre que le roman le plus vendu du monde. Il s’agit du Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry, 15e du classement.