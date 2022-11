Connaissez-vous les produits raffinés ? Qu’est-ce que le raffinage ? Comme chaque jeudi, je reçois Sandra Veziano, notre coach healthy.



Les produits raffinés

Pour commencer, le raffinage existe depuis très longtemps. Il a été développé pour éviter la famine. Les aliments ont été décomposés pour qu’ils puissent mieux se conserver.

Ensuite, le sucre, la farine, généralement tout ce qui est blanc sont donc des calories vides. Non seulement, ils ont enlever des nutriments essentiels, les précieux minéraux comme le magnésium. Mais il y a aussi les avantages que l’on pouvait avoir à l’époque que nous n’avons plus aujourd’hui. Bien, au contraire, il y a une opulence.

De plus, ces produits raffinés peuvent nous poser des problèmes de santé. Ils n’ont pas d’intérêt nutritionnel. De plus, il favorise la prise de poids, augmente le taux de sucre dans le sang.Il ne reste plus que de l’amidon.

Comment les éviter ?

Si vous voulez remplacer ces produits raffinés, vous avez le droit à tous ce qui est complet. En fait, la règle de base que l’on peut se dire en nutrition, c’est de prendre des produits le moins transformé possible. Par exemple, prenez des pâtes complètes mais aussi du sucre complet. Et bio de préférence parce que les pesticides se collent plus sur l’opercule.



Si vous pâtissez avec une farine complète, ça risque d’être compliqué dans les recettes. Mais vous pouvez remplacer la farine par de la farine de noisette ou d’amende. Cela ne changera pas le goût. Et ça nous apportera de bons gras.

Vous avez pleins d’alternatives pour consommer le moins possible de produits raffinés.