SOS Grand Bleu nous fait découvrir les super pouvoirs des animaux

Tout au long de l’année, SOS Grand Bleu organise des activités qui permettent de sensibiliser les petits et les grands à la protection des cétacés . Ainsi, au printemps, l’association propose des classes de mer d’une demi-journée à bord de son voilier, le Santo-Sospir. Il est également possible, entre mi-avril et mi-novembre, d’effectuer des sorties en mer. Les familles peuvent alors observer les animaux marins, comprendre les conséquences de la pollution et même ramasser les déchets qui flottent en Méditerranée.