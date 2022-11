Reconversion professionnelle : comment bien la réussir ?

Vous avez envie de vous reconvertir professionnellement mais vous ne savez pas comment faire ? Lynda Pausé, notre coach en développement personnel vous donne quelques clés.



Se reconvertir ?

Vous êtes nombreux à souhaiter vous reconvertir parce que nos choix se font entre 18 et 25 ans. De plus, ils sont guidés par les désirs projetés de nos parents ou encore les croyances sociétales. Nos choix peuvent également être du à une mauvaise orientation. La première cause de reconversion est le manque de reconnaissance au travail.



Si vous vous sentez angoissés, anxieux ou que vous faites des insomnies et que vous allez au travail la boule au ventre alors il est temps pour vous de choisir une autre voie. Votre envie de changement peut être aussi dû à une envie de se réaligner à qui vous êtes vraiment.

Les conseils pour y arriver

Il faut, tout d’abord, se faire accompagner par un coach afin de mieux se connaître, comprendre qui nous sommes ici et maintenant.

Ce que vous étiez et souhaitiez à 20 ans évolue, change car vous vivez des expériences personnelles et professionnelles.

Ensuite, votre activité actuelle n’est souvent plus en lien avec vos valeurs profondes donc en y mettant de la conscience vous aurez déjà beaucoup de réponses utiles et qui ont du sens. Pour cela aller chercher la liste des valeurs humaines et trouvez-vous en sept qui vous définissent. Ces sept seront celles que vous ne voulez pas changer.

Pour finir, c’est qu’il faut vous poser trois questions introspectives. « Dans quel cadre je souhaite travailler ? « , « Quelles connaissances et compétences j’aimerais développer ? » et « Quel sens, quelle contribution puis je donner au monde ? »



Tout est possible, la reconversion professionnelle permet d’aligner l’être que nous sommes aujourd’hui.