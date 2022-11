C’est bientôt le Black Friday avec son appel à la surconsommation de produits dont vous n’avez pas forcément toujours besoin, et vous vous dites comme chaque année : et si j’en profitais quand même pour faire mes cadeaux de Noël ? Florent Favier, notre conseiller environnemental, nous donne quelques astuces pour trouver des cadeaux positifs pour la planète.



Des cadeaux positifs

Noel est une tradition, ancrée culturellement, et ne rien offrir pour un français semble bien compliqué. Mais rien ne nous empêche de réfléchir à comment faire plaisir tout en minimisant son impact sur notre environnement. Puisque la surconsommation est un sujet majeur d’émission de Co2 et de déchets.

Il faudrait donc essayer d’éviter les cadeaux qui se conjuguent avec l’auxiliaire avoir, pour privilégier ceux avec l’auxiliaire être. En clair, nous cherchons à offrir non pas des objets. Mais des moments d’échanges, des expériences, du temps partagé qui créée des souvenirs.

Ce sont des cadeaux qui nous épanouissent bien plus qu’un smartphone par exemple.



Les meilleurs conseils pour des cadeaux responsables

Le principal, c’est que vous faites plaisir à la personne et que l’expérience soit sympa à vivre. Cela peut être la découverte d’une activité au travers de la découverte de l’apiculture, du jardinage, d’ateliers en tout genre (apprendre la cuisine, faire son savon, sa

confiture, ses bougies etc.). Certaines sociétés proposent des micro-aventures à la découverte de régions de France, souvent au moyen de randonnées. Vous pouvez aussi offrir un escape game, ce jeu très ludique qui consiste à chercher des indices en un temps donné pour pouvoir sortir du lieu dans lequel on est enfermés. Vous pouvez offrir un arbre mais aussi un repas, un massage, un moment de détente dans des termes…



La liste est particulièrement longue et pour peu qu’on cherche, on trouve une multitude d’idées, pour tous et pour tous les budgets.

Voici quelques sites où vous pourrez trouver votre bonheur : www.greenfriday.fr

https://www.lesraffineurs.com, https://www.chilowe.com, https://verticus.fr/idees-de-cadeaux-ecologiques-et-ethiques/#experiences-

uniques, https://greenkit.fr, https://www.createurdeforet.fr, https://ecotree.green/cadeau-arbres