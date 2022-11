Les jeunes de l’AS Monaco se confrontent au plus haut niveau européen

Il y a une dizaine de jours, le groupe Elite de l’AS Monaco a disputé deux matchs de prestige face à Manchester United et Arsenal dans le cadre d’une compétition internationale en Angleterre. Deux dirigeants du club analysent les bienfaits de cette expérience.

C’est une compétition à laquelle participent les meilleurs centres de formation européens. La Premier League International Cup est réservée exclusivement aux joueurs de moins de 23 ans et se dispute en Angleterre.

Pour sa sixième édition, la première depuis la crise sanitaire, les 24 équipes sont réparties dans trois poules de 8. Elles auront pour objectif de terminer aux deux premières places ou de figurer parmi les deux meilleurs troisièmes pour se qualifier en quart de finale.

Se confronter à ce qui se fait de mieux en Europe

L’AS Monaco a été placée dans la poule B composée de Manchester United et d’Arsenal mais aussi de Brighton que les jeunes Monégasques affronteront le 30 novembre et de West Ham qu’ils défieront le 3 février prochain. Les clubs néerlandais du PSV Eindhoven et du Feyenoord, ainsi que de la formation tchèque du Sparta Prague, figurent également dans ce groupe mais les Rouge et Blanc ne les joueront pas.

Cette compétition relevée doit permettre aux pensionnaires du groupe Elite de l’ASM de se jauger face à des adversaires de haut niveau de divers horizons, pratiquant un football différent.

Un baptême du feu à Old Trafford

C’est sur la pelouse mythique d’Old Trafford, l’antre des Red Devils, que les espoirs monégasques font leurs premiers pas dans la compétition. Nullement impressionnés, ils s’imposent 2 à 0 grâce à Mamadou Coulibaly et Diedru Kouassi. Trois jours plus tard, à Londres, les Rouge et Blanc sont appelés à défier les Gunners. Ces derniers l’emportent 2 à 1. Malgré la défaite, les joueurs de la Principauté rentrent à la maison avec une cohésion de groupe renforcée et le sentiment d’avoir vécu une expérience forte en Angleterre.

Pascal de Maesschalck, directeur du développement des jeunes à l’AS Monaco FC et Damien Perrinelle, entraîneur du groupe Elite, font le bilan de ce déplacement en Angleterre au micro de Radio Monaco. Retrouvez leurs interviews en podcast.

Pascal de Maesschalck

Damien Perrinelle