Massage et Hypnose : le lâcher prise

Depuis 3 ans, Alexandre Guilmeau exerce comme praticien en massage bien-être. Et puis, il a fait le choix de se former également en hypnose pour que son client lâche prise.



Le Deep-tissu

Alexandre s’est formé à plus d’une dizaine de protocoles de massage venant du monde entier (suédois, Californien, AYURVEDIQUE, massage thaï etc…). A la fin de la formation, Il s’est spécialisé en Deep-tissu. C’est une technique venue d’Amérique du Nord. Un massage musculaire où il travaille de façon ciblé sur les tensions musculaires. Le Deep-Tissu est reconnu pour la lenteur et la répétition du massage avec très peu d’huile. Ce massage va chercher à atteindre les muscles plus profond.



L’hypnose pour apaiser

Alexandre Guilmeau s’est rendu compte qu’une partie de ses clients avaient beaucoup de mal à lâcher le mental pendant les séances de massage. Et même chez ceux qui arrivaient à bien lâcher, il retrouvait des tensions dû à un stress ou à une mauvaise gestion des émotions. Le praticien avait déjà une approche méditative. C’est-à-dire qu’il parlait beaucoup pour apaiser le client. Et, il s’est aperçu que sa voix détendait le client. Mais, qu’il lui manquait le vocabulaire. Il a donc suivi une formation. Aujourd’hui, le praticien massage et en hypnose peut aider ses clients à atteindre un état de relaxation.



L’hypnose peut être proposer en début de séance. Mais également, en fin de séance pour les personnes qui ont moins de mal à se détendre. Et grâce à cet état, ils vont bénéficier des effets du massage sur le long terme.

Bien évidemment, ce sont deux prestations qui demandent une confiance envers le praticien. Donc en première intention, ça sera plus soit le massage ou l’hypnose.