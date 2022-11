Be Healthy : Une société pour consommer mieux

Sandra Veziano, notre coach healthy est venu nous parler de sa société aujourd’hui : Be Healthy.



Une aventure personnelle

Tout d’abord, c’est une aventure personnelle. Sandra était dans l’évènementiel avant. Et elle s’est rendue compte, qu’elle mangeait mal, qu’elle dormait peu et qu’elle ne pratiquait pas de sport.

Elle a, donc, souhaité faire un rééquilibrage alimentaire. Elle s’est faite accompagner par différent personnels de santé. Et, elle a trouvé la réaction de son corps fascinante. De voir comment son corps réagissait si on le privait d’un aliment ou si au contraire on lui donnait un aliment en particulier. Il y avait des vraies répercussions sur son état physique mais aussi sur son état mental.



Aujourd’hui, Sandra a l’impression d’avoir perdu 15 ans, son état physique est mieux et les prises de sang le prouvent.

Formation professionnelle

Sandra Veziano a désormais une formation en naturopathie et en physionutrition. Elle guide les personnes sur les compléments alimentaires. Elle est en phase de prévention, d’accompagnement mais elle ne donne pas un traitement. C’est l’avis médical qui donnera un traitement et d’ailleurs, celui-ci primera toujours avant les conseils de Sandra.



Elle vient chez vous

La coach healthy a crée un concept » je viens chez vous ». Elle va donc venir dans votre cuisine pour voir les produits que vous consommez et essayer de vous guider pour trouver ceux qui vous correspondent.

Son but ultime est de prouver qu’à Monaco, vous pouvez bien manger. Elle souhaite donc décortiquer les cartes des restaurants avec les chefs pour avoir des plats identifiables comme les menus végétariens.