La seconde main en première ligne pour réduire les déchets textiles

Cette année, « les textiles circulaires et durables » sont au cœur de la Semaine européenne de réduction des déchets. À Monaco, une cinquantaine d’activités sont proposées au grand public. Le point d’orgue de l’événement est prévu samedi avec une grande braderie à la Maison des Associations. On en parle avec Alyssia Ballerio de Nous 2 Mains. Cette petite entreprise monégasque va bientôt lancer un site dédié à la vente online de vêtements de seconde main.

Dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets (SERD), plus de 80 acteurs de Monaco se mobilisent jusqu’au 27 novembre. Cette année l’UE a choisi comme thématique « les textiles durables et responsables« , sous le slogan « Les déchets, c’est démodé !« . Objectif: sensibiliser le grand public à l’impact de l’industrie textile sur l’environnement. Et pour cause, cette activité est la plus polluante du monde derrière les énergies fossiles. À lui seul, le secteur de l’habillement consomme 4% de l’eau potable disponible. De plus, il émet davantage de C02 que le transport maritime et le trafic aérien international réunis. Si rien ne change, cette industrie pourrait devenir responsable de 26% des émissions de GES dans le monde d’ici 2050.

Une collecte de sous-vêtements

Par conséquent, il apparait difficile de se désintéresser de l’enjeu d’une mode éthique et responsable. Monaco propose ainsi 50 activités dans le cadre de la SERD. Pour participer à l’effort de réduction des déchets textiles, direction la galerie commerciale de Fontvieille. Jusqu’à demain, vendredi, on peut y déposer des sous-vêtements usagers, mais propres, qui seront recyclés, transformés ou réutilisés. Le container de la Direction de l’environnement vous attend à l’extérieur du centre commercial, à côté de la bijouterie.

Journée du textile durable

Autre solution: se rendre samedi 26 novembre à la « Casa d’i Soci », la Maison des Associations. En effet, une grande braderie s’y tiendra de 9h à 16h à l’occasion de la journée du textile durable. Outre les stands d’articles de seconde main, la Mairie de Monaco proposera des ateliers créatifs. Objectif: redonner vie à nos vêtements via l‘upcycling. De son côté, l’association Entre Parents organisera une vente et une collecte de textiles pour enfants.

Lorsque cette semaine spéciale sera passée, de nombreux acteurs resteront mobilisés à Monaco pour encourager l’économie circulaire et la seconde main. C’est le cas de l’entreprise Nous 2 Mains. Cette petite société monégasque va bientôt lancer un site Internet spécialisé dans la collecte et la vente de vêtements usagers. Nathalie Michet reçoit Alyssia Ballerio, la fondatrice de Nous 2 Mains.