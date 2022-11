Vous avez peut-être le sentiment de vous sentir parfois inférieur aux autres. Lynda Pausé, notre coach en développement personnel nous donne quelques conseils sur le complexe d’infériorité.



Une souffrance profonde

Les mots que vous pouvez vous dire font naitre une souffrance profonde. Mais également une baisse d’estime de soi. Et donc, par conséquent, une baisse de confiance en soi. Se comparer sans cesse vous amènent à vous diminuer, vous dévaloriser ou encore à vous critiquer.

Les clés

Il faut, tout d’abord, que vous compreniez que ce sont vos croyances sur vous-mêmes qui nourrissent ce mal être. Il y a bien souvent un décalage entre ce que vous pensez de vous et qui vous êtes.

Essayer de changer vos mots en vous encourageant, en étant plus bienveillant avec vous.



Ensuite, ce sentiment d’infériorité / la comparaison est construit par nos conditionnements éducatifs.

Avoir des bonnes notes, bien vous tenir, réussir à l’école et au sport . Et pour savoir si ce que vous faites est parfait vous allez alors vous comparer. Dès l’école vous êtes notés ! Ce n’est pas parce que vous n’êtes pas la première que cela touche à votre valeur en tant que personne.

L’idée est d’apprendre à se valider et se valoriser donc de reconnaître ses compétences et ses qualités.

Pour cela listez vos talents, vos qualités… et essayez de développer ces compétences. Rappelez-vous de qui vous êtes vraiment.



La confiance en soi

La confiance en soi est clairement le passage à l’action que ce soit dans le faire ou l’être. Osez être qui vous êtes, osez faire ce qu’il vous semble juste, osez faire les choses dont vous doutez être capable. Vous pouvez aussi vous fixer des challenges pour avancer vers vos objectifs.