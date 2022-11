Emmanuel Macron attendu aux Etats-Unis

Le Président français effectue cette semaine une visite d’Etat à Washington. C’est le premier exercice du genre pour Joe Biden depuis son arrivée à la Maison Blanche.

Un rendez-vous diplomatique de très haut niveau aura lieu cette semaine à Washington. Pour la première fois depuis son élection en 2020, Joe Biden va accueillir une visite d’Etat et l’invité n’est autre qu’Emmanuel Macron. En effet, le Président français doit arriver aux Etats-Unis mardi soir.

L’Ukraine et le business

Le programme de cette visite comprend notamment des entretiens bilatéraux à la Maison Blanche. Alors que la guerre en Ukraine perturbe les équilibres mondiaux et les économies occidentales, il sera beaucoup question des relations commerciales. Emmanuel Macron se donne notamment pour mission d’obtenir des exemptions pour certaines industries européennes qui craignent une concurrence déloyale sur le marché américain. Et pour cause: les Etats-Unis ont adopté une loi qui permet de subventionner massivement certains produits américains dans le cadre de la transition énergétique. Cette loi, baptisée IRA (« Inflation Reduction Act ») est entrée en vigueur en août dernier. Elle concerne en particulier l’achat de véhicules et de batteries électriques.

En 2018, Emmanuel Macron avait déjà effectué une visite d’Etat aux Etats-Unis. À l’époque c’était à l’invitation de Donald Trump.