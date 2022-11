Alors que le monde est confronté à des tensions géopolitiques et des crises sans précédent, des acteurs de la paix par le sport se réunissent ce mercredi 30 novembre au Forum International Peace and Sport à Monaco.

Le 13e Forum International Peace and Sport se tiendra au Fairmont Monte-Carlo. Il marquera le 15e anniversaire de l’association du même nom basée en Principauté. Peace and Sport a été créée en 2007 par le médaillé olympique et champion du monde de pentathlon moderne Joël Bouzou. Elle est placée sous le haut patronage de S.A.S. Le Prince Albert II.

Le souverain monégasque accueillera S.A.R. le Prince Khaled Al Waleed, S.E. Dr. George Manneh Weah, Président de la République du Libéria et lauréat du Ballon d’Or 1995, et Rai Oliveira champion du monde 1994 et légende du PSG. Tous se joindront à Joël Bouzou et à d’autres invités prestigieux pour démontrer que le sport peut proposer une réponse aux conflits et aux divisions dans le monde.

Débats, tables rondes et cérémonie

Des leaders du monde du sport, des dirigeants politiques, des experts et chercheurs, des chefs d’entreprise, des représentants d’ONG et des sportifs « Champions de la Paix » participeront à des débats et tables rondes permettant d’approfondir la réflexion sur le thème « Le sport, une réponse pour la paix ».

Ils examineront comment les acteurs du sport et le sport, en tant qu’outil dans la transmission de valeurs, peuvent contribuer à façonner des sociétés plus inclusives et pacifiques. Les principaux objectifs de l’événement sont le partage des connaissances, la promotion des meilleures pratiques, la diversification des partenariats et l’identification de solutions concrètes.

Parmi les personnalités présentes, citons Jean-Emmanuel de Witt, directeur général de l’AS Monaco, Thierry Braillard, président de la Fondation du sport français et ancien Secrétaire d’Etat aux sports, Ian Ward, chef du conseil municipal de Birmingham, Pascal Boniface, directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques, Laurent Prud’homme, PDG de l’Equipe, Amine Zariat, président de TIBU Africa, Marlène Harnois, médaillée olympique de taekwondo, Honey Thaljieh, fondatrice de la première équipe féminine de football palestinienne ou encore Paula Radcliffe, championne du monde de marathon.

Dans la soirée, la cérémonie des Peace and Sport Awards récompensera notamment « le champion de la paix de l’année ». Au total, Marc Maury et Anne-Laure Bonnet, maître et maîtresse de cérémonie, remettront six prix. Les nommés 2022 comprennent douze organisations.

Peace and Sport Awards 2017