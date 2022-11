Formule 1: Ferrari annonce la démission de Mattia Binotto

La Scuderia Ferrari annonce la démission de son team principal, Mattia Binotto . Les tifosi étaient nombreux à réclamer ce changement après plusieurs épisodes de frustration et une fin de saison compliquée. L’an prochain, Charles Leclerc pourrait retrouver un homme qu’il connait très bien: le Français Fred Vasseur.

Gros changement à la tête de la Scuderia Ferrari après une saison de Formule 1 marquée par de nombreux ratés en termes de stratégie. L’homme qui cristallisait le mécontentement des fans rend son tablier. En effet, Mattia Binotto quittera son poste de team principal à la tête de l’écurie italienne le 31 décembre prochain. Ferrari a annoncé ce matin avoir accepté sa démission. Le cheval cabré précise que l’identité de son successeur sera connue début 2023.

BREAKING: Mattia Binotto will leave his position as Ferrari team principal at the end of 2022#F1 pic.twitter.com/wVzdS12IcG — Formula 1 (@F1) November 29, 2022

Frédéric Vasseur en 2023 ?

Dans les paddocks et dans la presse spécialisée, le nom de Frédéric Vasseur revient en boucle depuis plusieurs semaines. Ancien co-directeur de Renault et team principal depuis 2017 de Sauber puis Alpha Roméo, l’ingénieur français affiche des qualités très recherchées, selon Eurosport. Connu pour son sens de l’organisation et sa passion de la mécanique, il s’est illustré bien avant d’entrer en F1. Fred Vasseur a fait des étincelles dès 1996 avec l’équipe ASM en Formule 3 puis dès 2004 avec ART Grand Prix. Fondée en association avec Nicolas Todt, cette écurie a remporté les championnats de GP2 Series à plusieurs reprises. Notamment avec un certain Lewis Hamilton en 2006.

Pour ne rien gâcher, Fred Vasseur fait également partie de ceux qui ont misé très tôt sur Charles Leclerc. Au sein d’ART Grand Prix, il a propulsé le Monégasque jusqu’au titre mondial en GP3 Series en 2016. Les deux hommes se connaissent donc très bien et leurs retrouvailles au sein de Ferrari pourraient faire des étincelles.

Malgré le titre de vice-champion du monde de Charles Leclerc et la place numéro 2 de Ferrari derrière Red Bull, les tifosi terminent l’année avec un sentiment de grand gâchis. Le départ de Mattia Binotto devrait donc permettre d’instaurer une nouvelle dynamique à Maranello et sur les circuits. Comme le directeur général du cheval cabré, Benedetto Vigna, les fans de la Scuderia ne rêvent que d’une seule chose: retrouver les sommets de la Formule 1.