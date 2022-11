L’empathie : comment réguler ses émotions ?

Aujourd’hui, nous nous arrêtons sur l’hypersensibilité et l’empathie. Comment pouvons-nous réguler nos émotions ? Les détails avec Kévin Finel, co-fondateur de Psychonaute.



Qu’est-ce que c’est ?

l’empathie et l’hypersensibilité, c’est subjectif. Il y a des personnes qui vont ressortir à un niveau plus fort les émotions. Ils vont être à fleur de peau, ils vont perdre le contrôle. Mais il y a aussi, un enjeu émotionnel avec une certaine pression de pourquoi ils réagissent comme ça. Les personnes concernées vont souffrir d’un débordement émotionnel trop fort par rapport à la situation.



Des exercices pour réguler les émotions ?

Effectivement, nous pouvons travailler dessus. Mais nous sommes très en retard sur l’apprentissage des émotions aux enfants. Nous avons une contrainte sur les personnes et nous devrions pas montrer nos émotions. Alors qu’au contraire, les émotions sont positifs. Donc les hypersensibles essayent de les censurer, de les cacher. Mais, ils n’y arrivent généralement pas. De plus, quand on contraint notre cerveau, il va vouloir les amplifier. Donc, il faut apprendre à accepter ses émotions.

Il faut donc faire des exercices pour évacuer le trop plein émotionnel. Les émotions qui sont retenus sont comme stockées et il ne faut pas s’encombrer de cette charge émotionnelle. Plus, vous reconnaissez vos émotions et moins elles seront violentes. Donc quand une émotion arrive, essayez de savoir le besoin qui se cache derrière.

Egalement, il faut apprendre à déculpabiliser d’avoir des émotions. Bien souvent, si vous êtes hypersensible, vous avez des qualités humaines et vous êtes emphatique.



Il vous faut des moments où vous pouvez avoir des émotions, que vous soyez seul ou avec des proches. Le plus important, c’est de ne pas se juger et de ne pas se sentir jugé. Cela va vous apporter un meilleur équilibre émotionnel.