Journée mondiale de lutte contre le sida : Fight Aids Monaco sur le pont

Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida qui a lieu ce jeudi 1er décembre, Fight Aids Monaco mène différentes actions. Le combat contre le VIH continue.

La lutte contre le sida est sous les projecteurs en ce jeudi 1er décembre. C’est la journée mondiale dédiée au combat contre le VIH. Même si on en parle beaucoup moins, le virus sexuellement transmissible existe toujours. L’an dernier, en France, un peu plus de 5 000 personnes ont appris qu’elles étaient séropositives. Et plus de 3 700 personnes vivent avec le VIH dans les Alpes Maritimes et dans l’Est-Var.

Pour les autorités sanitaires, il est indispensable d’encourager un maximum de monde à se faire dépister : plus le diagnostic est précoce, plus on a de chance de vaincre l’épidémie. C’est le message que l’association Fight Aids Monaco tente de porter, notamment lors de ses opérations « Test In The City » (la dernière a eu lieu mardi 29 novembre sur les terrasses de Fontvieille). On se présente, on se soumet à un “test rapide d’orientation diagnostique” (TROD) et quelques minutes plus tard on repart avec le résultat. Le test est totalement anonyme et gratuit.

Isabelle Roux, bénévole chez Fight Aids Monaco nous explique en quoi consiste le « TROD », “test rapide d’orientation diagnostique”.

Ce volontaire n’a pas hésite une minute.

Hervé Aeschbach, le coordinateur de Fight Aids Monaco, nous explique en quoi le dépistage est crucial dans la lutte contre le sida.

Après l’opération Test In The City consacrée au dépistage, l’association de la Princesse Stéphanie mène d’autres actions ce jeudi 1er décembre :

Déploiement des courtepointes au Musée Océanographique à 13h ;

Soirée théâtrale au théâtre Princesse Grace avec la pièce « The Normal Heart » à 20h.

En parallèle de ces actions, Fight Aids Monaco et la Croix-Rouge monégasque organisent « Une lumière pour Noël » une vente de cartes de vœux au profit des personnes isolées et défavorisées accompagnées par les deux associations.