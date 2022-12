Justin Sargenti, ancien lycéen de Monaco, en mission en Antarctique

En parallèle, cet ancien lycéen de l’Institut FANB à Monaco, va aussi plancher sur sa thèse de doctorat. En effet, conquis par un premier voyage en Arctique,

a décidé de travailler sur le confort de vie dans les stations polaires. Fasciné par les milieux hostiles, le jeune homme nourrit également une passion pour la photographie . Il aimerait donc profiter de son séjour en Antarctique pour allier tous ces centres d’intérêts. On devrait avoir des nouvelles de son aventure via l a Fondation Prince Albert II l’Institut Polaire Français et l’Agence Spatiale Européenne