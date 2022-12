Comme tous les mois, Radio Monaco Feel Good met à l’honneur un livre des éditions de Jouvence. Et, ce mois-ci, c’est Donne-moi des elles, un livre d’Alexandra Ughetto et de Caroline Lesire.



Un livre au service du matrimoine

Alexandra Ughetto nous explique qu’avec Caroline Lesire, elles déplorent que les femmes soient si peu connues. Et ainsi que leur part de transmission d’héritage à transmettre aux français est trop peu représenté dans le patrimoine.

Elles ont donc voulu contribuer à cette idée. Participer à ce mouvement qui est actuel et qui est un mouvement autour de la promotion et de la diffusion du matrimoine. C’est un héritage culturel au féminin.



Un triptyque pour un large public

En plus du livre, il y a aussi un podcast et des conférences. Ce triptyque est au service du matrimoine. Et, il est à destination des hommes et des femmes. Il faut savoir que la moitié des personnes qui témoignent sont des hommes.

Alexandra et Caroline ont souhaité transmettre des clés d’émancipation pour avoir chacun des modèles de représentation auquel nous pouvons nous identifier. Mais également avoir des idées et des clés d’ouverture à tous les possibles. Ce livre est une source d’apprentissage.



Elles ont choisi « Donne-moi des elles » puisque le elle représente aussi bien les femmes ainsi que déployer ses ailes.Déployer ses ailes en grand pour être dans une démarche d’épanouissement.

De nombreux témoignages sont à retrouver dans ce livre comme Frédéric Lenoir ou encore Matthieu Ricard… Chacun sont venus donner leur source d’inspirations aux féminins. Et ils ont pu présenter des personnalités formidable dans ce livre.