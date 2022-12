La digestion : Comment mieux digérer ?

Comme tous les jeudi, j’ai le plaisir de recevoir Sandra Veziano, notre coach healthy. Et aujourd’hui, elle vient nous parler digestion.

Comment mieux digérer ?

Tout d’abord, il y a beaucoup d’inconfort digestif. Il est vrai que ça peut être liés à différentes choses mais la digestion commence à partir de la mastication. La mastication est la première étape de la digestion et celle-ci est très importante.

En premier lieu, le rôle principal de notre système digestif est d’absorber les nutriments dont notre corps a besoin pour fonctionner et rester en bonne santé. Pour commencer, la digestion débute dans la bouche, où les aliments sont décomposés en petits morceaux par nos dents. La mastication stimule les glandes salivaires pour produire de la salive qui aide à humidifier les aliments. Cela les rend plus faciles à avaler. La salive contient également des enzymes, des substances chimiques permettant de décomposer les aliments en vue de leur absorption. Une fois les aliments avalés, l’estomac continue à les transformer avant qu’ils passent dans l’intestin où commence l’absorption.



20 minutes pour manger

Il faut prendre le temps de manger et ne pas regarder son téléphone ou la télévision ou pire ne pas être devant son écran. Il faut être conscient que l’on mange pour active la sensation de satiété. C’est au minimum 20 minimum. Il faut que ça soit un moment de plaisir.

Tout ce qui est sans gluten, on le digère mieux généralement. Et, ensuite, on a tous une digestion différente donc notre ventre ne réagit pas de la même façon à tel ou tel aliment.

C’est nécessaire dans sa vie de prendre le temps de manger.