Benoit Badiashile supporte Action Innocence Monaco

Le footballeur de l’AS Monaco Benoit Badiashile apparaît dans la nouvelle campagne d’Action Innocence Monaco. L’association est également soutenue par Didier Deschamps, Stefanos Tsitsipas, Grigor Dimitrov, Jenifer et GMK.

Deux footballeurs, deux tennismen, une chanteuse et un influenceur. Voici la composition de l’équipe alignée par Action Innocence Monaco au coup d’envoi de la nouvelle campagne lancée en ligne et dans les rues de la Principauté pour les 20 ans de l’association.

“Oui à l’internet, non à ses dangers”, c’est le slogan qui s’affiche sous le visage des 6 personnalités ayant accepté d’y participer. Il rappelle simplement la raison d’être d’Action Innocence : sensibiliser les jeunes et leurs parents mais aussi les professionnels de l’éducation et de la santé aux risques et aux dérives liés à l’usage d’Internet et des réseaux sociaux.

« Même si internet et les réseaux sociaux peuvent être des outils merveilleux, on sait qu’ils peuvent également représenter une menace pour les plus jeunes, avec des conséquences parfois très graves » explique Benoit Badiashile sur le site internet de l’AS Monaco.

« On l’expérimente nous-mêmes au quotidien sur nos réseaux sociaux. Les enfants et les adolescents sont plus vulnérables et il est donc important de faire tout notre possible pour les protéger de certains dangers. C’est pourquoi cela me tenait à cœur de participer à cette campagne et de contribuer, à mon niveau, au travail de sensibilisation entrepris par Action Innocence Monaco » ajoute le défenseur central.