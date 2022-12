L’assertivité : comment la développer ?

Lynda Pausé, notre coach en développement personnel va nous parler d’assertivité.



Qu’est ce que l’assertivité ?

L’assertivité est la capacité d’exprimer ses opinions, ses idées et poser ses limites. ceci est clairement l’affirmation de soi.

Il faut essayer de s’affirmer tout en restant accessible souple et agile, avoir la capacité de s’affirmer tout en gardant une relation positive avec son interlocuteur.



Donc l’idée est de pouvoir communiquer de manière bienveillante pour exposer ses ressentis, son point de vue. Tout en ne cherchant pas à avoir raison.

Comment le développer ?

Il faut dans un premier temps, essayer de rassurer son interlocuteur sur la destination que souhaite prendre cette discussion, c’est à dire une solution commune. Lorsque nous lâchons « je veux avoir raison ». Nous nous permettons de lâcher une relation dominant / dominé et même nous ouvrons notre champ de conscience.

Lynda pausé nous conseille aussi d’être en écoute active, sans couper la parole, écouter et accueillir sans jugement la perception et l’interprétation de l’autre. Il faut réussir à exposer ses ressentis et accueillir ceux des autres. Tout en évitant de prendre personnellement son interprétation des choses.

Quels sont les comportements à éviter ?

Alors, tout d’abord, la fuite du conflit afin de garder une relation positive et donc de mettre de coté ses ressentis et sa vérité. Ce qui à terme finira par nous ronger de l’intérieur et de détériorer une relation saine en la rendant toxique inconsciemment. Et puis, éviter l’agressivité car elle ferme l’interlocuteur. La discussion risque de mal tournée si la personne en face manque également d’assertivité.



L’assertivité permet clairement de pouvoir communiquer de manière bienveillante et authentique. Dans le monde de l’entreprise comme au sein d’une famille ou d’une relation amoureuse / amicale faire preuve d’assertivité est un réel atout car elle limite les relations toxiques et agressives.