Dylan Bronn à fond derrière les Bleus et … l’AS Cannes !

Dylan Bronn vient de disputer la Coupe du Monde avec la Tunisie. Avant de rentrer en Italie (il joue à Salernitana, un club de Série A), le défenseur central a fait un crochet par la ville de Cannes où tout a commencé. On en a profité pour lui poser quelques questions.

Dylan Bronn ne manque jamais une occasion de revenir à Cannes. Le Franco-Tunisien est très attaché à la ville qui l’a vu naître et où il a fait toutes ses gammes de footballeur, à l’AS Cannes, dès l’âge de 4 ans.

Ainsi, lorsque l’aventure au Qatar s’est terminée, c’est à Cannes que Dylan est venu se ressourcer. L’occasion de revenir sur l’élimination prématurée de sa sélection, malgré une victoire de prestige contre la France au troisième match.

« On est très déçu car on avait bien commencé en montrant de belles choses contre le Danemark (0-0). Malheureusement, on a perdu contre l’Australie et malgré le succès contre la France, on n’a pas réussi à passer les poules, ce qui était notre objectif ».

A présent, son coeur bat sans partage pour les Bleus, « une énorme équipe » selon lui. « Même quand M’Bappé est un peu moins exceptionnel, les grands joueurs à côté, comme Giroud, marquent et font ce qu’il faut pour gagner le match ».

Désormais, c’est le Maroc qui se dresse sur le chemin de l’équipe de France. Les Français sont favoris mais Dylan Bronn ne pense pas que les hommes de Deschamps aborderont cette demi-finale avec un excès de confiance. Ce match, le joueur de Salerne le suivra chez lui, en famille. A fond derrière les Bleus !