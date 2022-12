Les Carabiniers du Prince s’exposent en gare de Monaco

L’exposition « Les Carabiniers du Prince » s’affiche depuis ce week-end en gare de Monaco-Monte-Carlo. Elle y sera visible jusqu’au 16 février 2023.

« Honneur, Fidélité et Dévouement », telle est la devise du Corps des Carabiniers du Prince. Son Histoire est étroitement liée à celle de Monaco et de la Famille princière. Cette unité militaire prestigieuse, forte de 124 Carabiniers, assure au quotidien la garde du Palais princier, la sûreté de la Famille souveraine, de ses biens et dépendances. Les missions dédiées aux services d’honneur font également partie intégrante du rythme des activités palatines.

La gare SNCF prête ses murs pour que l’histoire des Carabiniers du Prince se fasse connaître au-delà de leur musée

Organisée en partenariat avec SNCF Hubs & connexions et Clear Channel, une exposition en gare de Monaco-Monte-Carlo permet aux voyageurs de découvrir ou redécouvrir le Corps des Carabiniers du Prince, son évolution, sa composition et ses missions depuis sa création. L’exposition « Les Carabiniers du Prince » se compose de douze photographies datant de 1890 à 2022. Elles sont présentées par ordre chronologique.

Avec plus de 7 millions d’usagers par an, la gare est l’une des principales portes d’entrée de la Principauté. Ses murs d’exposition sont un moyen de faire connaître et de diffuser le patrimoine

monégasque à un large public.

Exposition Les Carabiniers du Prince – Gare de Monaco Monte-Carlo. ©Direction de la Communication – Stéphane Danna