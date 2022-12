Comment vivre la magie de Noël à New-York?

Certaines villes sont plus propices que d’autres pour fêter Noël, et New-York arrive certainement dans le haut du tableau.

Il y a ceux qui y vivent, ceux qui y vont en vacances, et les autres – très nombreux – qui cultivent une image mentale de la Big Apple largement alimentée par le cinéma et les séries. C’est d’autant plus vrai quand on parle des films ou téléfilms de Noël qui, très souvent, se déroulent à New-York. Si la mièvrerie déborde de ces scénarios irréalistes (ndlr: ce qui n’empêche pas de s’en repaître), il faut reconnaître qu’il y a un soupçon de vrai dans ces colliers de clichés. Tous les ans, la ville de New-York met effectivement les petits plats dans les grands pour marquer la fin de l’année.

Le Rockefeller Center sinon rien

Le symbole ultime de ce temps fort, c’est sans aucun doute le sapin de Noël du Rockefeller Center. Cette année, il mesure 25 mètres de haut pour 15 mètres de large et il pèse 14 tonnes. Mis en lumière le 1er décembre dernier devant une foule de visiteurs surexcités, cet arbre XXL surplombe, comme toujours, une grande patinoire connue du monde entier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rockefeller Center (@rockefellercenter)

Patiner en amoureux..ou en solo !

Comme disent les Américains, patiner au pied du Rockefeller Center c’est “iconique”. Alors, pour satisfaire un maximum de visiteurs, la patinoire reste ouverte de 6 heures du matin à minuit. Depuis sa mise en service en 1936, ce site hivernal est devenu une institution. Il est donc totalement exclu de s’en passer au nom de la sobriété énergétique. Il faut reconnaître toutefois que le climat new-yorkais se révèle plus propice à ce genre d’activité que celui de la Côte d’Azur.

Les autres options pour glisser avec style dans la Big Apple, c’est de se rendre à Central Park ou à Bryant Park. Au pied des grattes-ciel, dans un décor ultra romantique, à défaut d’être accompagné, rien ne nous empêche d’espérer ou de fuir le coup de foudre entre deux dérapages plus ou moins contrôlés.

Des lumières plein les yeux

Que l’on se rassure toutefois: rien ne nous oblige à chausser des patins et à risquer une entorse. A New-York, on peut vivre Noël de mille et une manières et notamment de façon très simple. Le b.a.–ba consiste à se promener, bien emmitouflé. On peut alors prendre le temps d’admirer les illuminations féeriques des grands magasins ou les maisons décorées du quartier de Brooklyn.

De plus, comme toutes les grandes villes françaises, la Big Apple regorge de marchés de Noël sur mesure. Dans les films romantiques , les couples d’amoureux y partagent souvent un chocolat chaud en se regardant dans le blanc des yeux. Le rêve ?