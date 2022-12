Covid-19 : Faites vous tester avant les fêtes de fin d’année !

A l’approche des fêtes de fin d’année propices aux rassemblements, le Gouvernement vous recommande de réaliser un test Covid afin de protéger vos proches.

Le gouvernement princier veut se prémunir d’une nouvelle vague épidémique. Pour que les célébrations de Noël et de la Saint Sylvestre ne débouchent pas sur une explosion des contaminations, mieux vaut reprendre les bonnes habitudes : application stricte des gestes barrières et réalisation de tests Covid.

Pour rappel, les Monégasques et les résidents peuvent se présenter sans rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30* au Centre de dépistage de l’Auditorium Rainier III. Les salariés et les enfants scolarisés en Principauté bénéficient également de cette possibilité, à condition de présenter une prescription médicale.

La prise de rendez-vous en ligne est également ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 et le samedi de 8h à 10h aux Monégasques, aux résidents, aux salariés et aux enfants non-résidents

scolarisés en Principauté via le site www.monacosante.mc.

Le dernier bilan sanitaire de la Principauté fait état de 101 nouveaux cas positifs révélés entre le 12 et le 18 décembre dernier. 1 368 tests PCR et antigéniques ont été réalisés durant cette période. Le taux de positivité des tests était de 14,4%. Le taux d’incidence, soit le nombre de personnes positives ramené sur une base de 100 000 personnes sur la période des 7 jours écoulés, était de 258 contre 452 la semaine précédente.

Au dimanche 18 décembre, 34 personnes, dont 21 résidentes, étaient hospitalisées au CHPG pour une infection au Covid-19. Une personne non-résidente était soignée en réanimation.

* Le Centre de dépistage sera ouvert les lundi 26 décembre 2022 et lundi 2 janvier 2023 de 8h00 à 12h00.