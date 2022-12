Les vidéos d’art d’Ali Kazma éclairent l’hiver au NMNM

Le Nouveau Musée National de Monaco consacre une exposition aux vidéos d’art d’Ali Kazma. Cet événement gratuit se tient dans le cadre de la première édition des Winter Video Days. Rendez-vous jusqu’au 15 janvier à la Villa Sauber. Nathalie Michet.

Jusqu’au 15 janvier 2022 , en Principauté, on peut profiter d’une exposition hivernale gratuite à la villa Sauber. Il s’agit des Winter Video Days; un programme inédit dédié aux vidéos d’art. Pour cette première édition, le Nouveau Musée National de Monaco nous fait découvrir le travail du vidéaste et photographe Ali Kazma. Depuis près de 20 ans, cet artiste turc explore avec délicatesse la nature des êtres humains, leur rapport au monde et au travail.

Du dragster et des textes

Pour cette exposition, Ali Kazma a d’abord choisi de présenter Top of fuel, une vidéo consacrée à la pilote de dragster finlandaise, Anita Mäkelä. Ensuite, à travers House of Ink et Sentimental, l’artiste stambouliote nous invite à plonger dans l’intimité et dans les manuscrits de l’écrivain Orhan Pamuk, prix Nobel de littérature en 2006.

Si ces deux univers s’inscrivent a priori en totale opposition, une certaine osmose se dégage pourtant au fil de l’exposition. La caméra d’Ali Kazma parvient à nous révéler le rapport à l’espace-temps, la quête de performance et la minutie des êtres humains passionnés par leur métier.

Pour se laisser captiver par les vidéos d’art d’Ali Kazma, rendez-vous jusqu’au 15 janvier à la Villa Sauber du NMNM.