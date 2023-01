Recueillement et communion autour de Mgr Bernard Barsi

Les funérailles de l’ancien archevêque de la Principauté auront lieu ce mercredi 4 janvier 2023 à la Cathédrale de Monaco. L’inhumation au sein du caveau des évêques se déroulera dans l’intimité. Toutefois, les fidèles sont invités à participer à la messe de funérailles prévue à 10h. En outre, dès cet après-midi, la communauté monégasque pourra se recueillir auprès de la dépouille de Mgr Bernard Barsi.

Pour les fidèles catholiques du Rocher et de la région, 2023 débute dans un double deuil. En effet, non seulement l’Eglise pleure la disparition de Benoit XVI, son ancien Pape, mais elle dit au-revoir également à Monseigneur Bernard Barsi. L’archevêque émérite de Monaco s’est éteint le 28 décembre dernier, à l’âge de 80 ans, des suites d’une crise cardiaque. Il a rendu son dernier souffle après plusieurs jours d’hospitalisation au sein de l’Hôpital l’Archet de Nice, sa ville natale.

Des obsèques à la Cathédrale de Monaco

Pour lui dire au-revoir, les Monégasques sont donc invités à se rendre en la Chapelle de la Miséricorde, sur la place de la Mairie de Monaco. Aujourd’hui (de 14h à 19h) et demain (de 9h à 19h), il sera possible de se recueillir auprès de la dépouille de Mgr Bernard Barsi. Un registre de condoléances attendra également les fidèles aux abords de la chapelle ardente.

Ensuite, mercredi matin à 10h, Mgr Dominique-Marie David présidera une messe de funérailles en la Cathédrale Notre-Dame-Immaculée. Plusieurs membres de la famille princière seront présents ainsi que les responsables des plus grandes institutions monégasques et l’ensemble du clergé de la Principauté. Le Diocèse de Monaco insiste toutefois sur le fait que cette messe sera ouverte à tous ceux qui souhaitent y assister. La cathédrale sera aménagée pour accueillir jusqu’à 900 places assises. De plus, la messe sera retransmise en direct sur les réseaux sociaux du Diocèse. Le Père Christian Venard, délégué épiscopal à la communication, prévoit ainsi « un grand moment de communion pour la cité-Etat de Monaco (…) au-delà des convictions des uns et des autres« .

L’hommage du Prince Albert II

Il faut dire que Mgr Bernard Barsi laisse derrière lui le souvenir d’un homme bienveillant. Archevêque de Monaco de 2000 à 2020, ce prélat au grand sourire était selon S.A.S le Prince Albert II « connu et aimé de tous dans la région« . Dans la dépêche officielle transmise par le Palais Princier, le Souverain évoque « un homme de foi passionné, attaché à la prêtrise et aux valeurs de l’Evangile« . Le Prince Albert II et son épouse, S.A.S la Princesse Charlène, entendent ainsi « honorer la mémoire de celui qui a accompagné la Famille Souveraine (…) dans les moments les plus marquants de l’histoire récente de la Principauté« .

En effet, Mgr Bernard Barsi aura présidé les messes de plusieurs événements majeurs, notamment celle des funérailles du Prince Rainier en 2005 et celle du mariage du couple princier en 2011. Sans oublier le baptême des jumeaux, LL.AA.SS le Prince héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella. Pour le Gouvernement princier, l’ancien archevêque a ainsi été « l’acteur et le témoin privilégié des moments de joie et de tristesse de la communauté monégasque« .

Après la messe de funérailles mercredi matin, les obsèques de Mgr Bernard Barsi se termineront dans l’intimité. En vertu de son rang et de ses hautes-fonctions, l’ancien prélat reposera dans le caveau des évêques, situé sous la chapelle du Saint-Sacrement dans la cathédrale.