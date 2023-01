Affluence record dans les stations de ski de Nice Côte d’Azur à Noël

Les stations de ski de Nice Côte d’Azur, Auron et Isola 2000, ont accueilli près de 100 000 visiteurs pendant les vacances. Une très bonne fréquentation qui s’accompagne d’un chiffre d’affaires en hausse.

On pouvait penser que la forte inflation subie par les Français depuis un an aurait des conséquences négatives sur l’activité économique dans les stations. Il n’en est rien : les professionnels de la montagne, dans les Alpes-Maritimes, ont connu un excellent début de saison.

Les conditions climatiques marquées par une douceur exceptionnelle (le 25 décembre, les températures étaient de 5.5°C supérieures à la normale ce qui place ce Noël le plus doux derrière 1997) n’ont pas non plus refroidi les amateurs de glisse.

Selon les chiffres communiqués par la Métropole Nice Côte d’Azur, Auron et Isola 2000 ont accueilli près de 100 000 skieurs pendant les vacances de Noël. Cela représente un chiffre d’affaires global de près de 3,8 M€, en hausse de 12% par rapport à l’année dernière à la même période. On observe une répartition habituelle du chiffre d’affaires entre les deux stations avec plus de forfaits « journée » à Auron et plus de forfaits « séjours » à Isola 2000.

Saint-Dalmas-le-Selvage n’est pas en reste. Le site nordique de Saint-Dalmas a rouvert le samedi 17 décembre et a été proposé dans son intégralité durant les deux semaines des vacances scolaires. L’année dernière, le site n’avait pas connu un seul jour d’ouverture en raison du manque d’enneigement.

La station a vu sur ses sentiers un nombre record d’usagers en raquettes, skis de randonnées avec environ 300 sportifs par jour. Tous les logements de la commune (environ 200 logements) ont été occupés soit 800 personnes présentes sur la commune. Bref, l’année démarre sur les chapeaux de roue !