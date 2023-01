Le sommeil : tous les conseils pour bien dormir

Sandra Veziano, notre coach healthy vient nous donner ses conseils pour mieux dormir.

En ces saisons, on fait tous une baisse de la synthèse de la sérotonine à cause de la diminution de la luminosité. La sérotonine est précurseur de la mélatonine donc on a plus de difficultés à dormir.



Dormir, c’est important

Dormir c’est un peu comme un reset du corps.



Tout d’abord, ça répare le corps. Le sommeil produits des protéines et du sang neuf. Il renouvelle également les cellules et développe les muscles. Ensuite, ça détoxifie le corps. Pendant le sommeil, le corps élimine les toxines produites par la métabolisation. Si nous dormons peu ou très mal, elles peuvent endommager les cellules nerveuses du cerveau. Le sommeil renforce aussi les défenses immunitaires. Durant cette phase, le système immunitaire produit une quantité particulièrement importante de substances immunoactives. Enfin, ça améliore les capacités de réflexion. Le cerveau met de l’ordre dans ce qu’il a appris et vécu durant la journée. Ce qui est important passe dans la mémoire à long terme. Des solutions créatives se développent. Souvent quand on dort peu, on est de mauvaise humeur, on fait tout tomber, on peut plus vite se faire mal.

Quel horaire pour dormir ?

Selon une étude anglaise, le sommeil est optimal entre 22h37 et 7h19. Cela dit, nous avons tous notre propre biorythme donc il faut s’écouter. Ce qui importe donc beaucoup plus, c’est d’adopter un rythme sommeil-éveil régulier et d’aller au lit détendu.



Les conseils

Il faut éviter de se se coucher l’estomac vide ou plein. Essayez de diner au moins deux heures avant de dormir. Il faudrait fuire également les lumières des écrans deux heures avant de dormir. Vous pouvez lire ou bien méditer.

Attention, une dette de sommeil ne se rattrape pas.