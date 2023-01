La Fresque du climat : un jeu pour tous sur l’environnement

En ce début d’année, Florent Favier, notre conseiller en transition écologique a choisi de mettre en avant la Fresque du climat.

Cédric Ringenbach

Cédric Ringenbach est l’inventeur d’un jeu sérieux qui s’appelle la Fresque du Climat. C’est ce jeu qui permet de diffuser des données scientifiques hyper complexes sur le climat sous la forme d’un atelier. Cela se pratique en équipe de 6 à 8 joueurs. Un animateur spécialement formé est là pour accompagner les joueurs tout au long de ce parcours. Cela dure en moyenne trois heures. A l’issue, on peut dire que les personnes qui ont joué auront suivi une mini-formation accélérée sur la crise climatique, ses principales causes et conséquences…

Un jeu accessible pour tous

Tout le monde peut y jouer, il y a même une version enfants. Cela se déroule autour d’une grande table recouverte d’une feuille de papier blanc. Cinq tas de cartes sont à retourner successivement et à placer dans un ordre logique de cause à conséquence, chaque carte dispose d’un recto, une image ou un graphique, et d’un verso explicatif. Avec l’aide de ces explications et de l’animateur, les joueurs vont devoir débattre, réfléchir, et trouver ensemble comment disposer leurs cartes de manière logique. Il n’y a pas d’enjeu de victoire ou de gains, on ne marque pas de points, c’est un jeu collaboratif. A la fin, tout le monde a gagné une part de savoir et de compréhension sur le dérèglement du climat.

Lorsque toutes les cartes sont posées dans le bon ordre, il reste un travail de lien entre elles à faire en dessinant des flèches entre elles. Et là, d’un coup, les participants comprennent ce qui provoque le réchauffement.

Forcément la prise de conscience bouscule, et on peut se sentir impuissant face à cette menace. Mais l’intelligence collective et l’animateur permettent de transformer cet état de sidération en quelque chose de positif. Notamment par le biais de la mise en action, qu’elle soit individuelle ou collective. C’est d’ailleurs l’intérêt et la puissance de la Fresque. Elle permet à tout le monde de participer à un atelier, mais aussi de devenir « fresqueur ». C’est-à-dire animateur de fresques. Ce jeu rend ainsi tangibles les menaces comme les solutions.



Ensemble nous pouvons prendre à la fois la juste mesure des risques et le bénéfice d’un changement rapide de nos comportements.