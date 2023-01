Le Festival de Télévision de Monte-Carlo lance un appel à candidatures pour la prochaine compétition des Nymphes d’Or. Celle-ci aura lieu lors de la 62ème édition du festival, du 16 au 20 juin 2023.

La Compétition des Nymphes d’Or comprend trois catégories : Fiction, Actualités et Documentaires, ainsi que le Prix Spécial du Prince Rainier III. Six Nymphes d’Or seront décernées dans la catégorie Fiction : Meilleur Film, Meilleure Série, Meilleure Création, Meilleure Actrice, Meilleur Acteur et Prix Spécial du Jury.

Trois Nymphes d’Or seront attribuées pour les catégories Actualités et Documentaires : le Meilleur Programme d’Actualité, le Meilleur Documentaire et le Prix Spécial du Jury.

En partenariat avec la Fondation Prince Albert II de Monaco, le Prix Spécial du Prince Rainier III sera attribué au Meilleur Documentaire portant sur les enjeux environnementaux majeurs.

Pour le Prix Spécial du Prince Rainier III et la catégorie Fiction, chaque programme de la Sélection Officielle sera présenté à la presse et au public tout au long du Festival dans le cadre de projections gratuites et de conférences.

« Alors que le Festival entre dans sa 62ème année, les Nymphes d’Or continuent d’honorer les productions télévisuelles internationales de premier plan. Chaque année, notre comité de pré-sélection reçoit de nombreuses candidatures de grande qualité, ce qui rend la compétition d’autant plus passionnante » explique Laurent Puons, Vice-Président Délégué du Festival de Télévision de Monte-Carlo.

« Notre objectif est de découvrir et d’honorer des programmes de qualité tout en offrant aux créateurs de contenus une plateforme leur permettant de rencontrer et de captiver le public avec des projets exceptionnels. La catégorie Actualités récompense les documentaires qui mettent en lumière d’importantes questions d’actualité, tandis que notre catégorie Fiction distingue les productions les plus originales et les plus remarquées de l’année. Nous sommes impatients de recevoir les candidatures 2023 et de pouvoir présenter ce qui se fait de mieux sur la scène internationale en matière de productions télévisuelles« ajoute Laurent Puons.

La compétition est désormais officiellement ouverte, avec le calendrier suivant :

● Clôture des inscriptions : Jeudi 23 mars 2023 ;

● Annonce de la Sélection Officielle : Mai 2023 ;

● Cérémonie des Nymphes d’Or : Mardi 20 juin 2023.