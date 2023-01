Monte-Carlo va donner le Top départ du WRC 2023

Un peu plus de deux mois après la dernière manche de la saison 2022, le championnat du monde des Rallyes attaque déjà 2023. Comme d’habitude, les pilotes ont rendez-vous à Monte-Carlo pour la première course.

C’est une tradition avec laquelle le Rallye Monte-Carlo avait renoué l’an dernier : démarrer l’épreuve à Monaco et concentrer les spéciales non loin de la Principauté. La 91e édition, composée de 18 spéciales tracées dans les départements des Alpes-Maritimes et des Alpes-de-Haute-Provence, réitère l’expérience. Le Top départ sera donné sur la Place du Casino ce jeudi soir à 18h30.

75 concurrents seront en lice, dont dix engagés en WRC, la catégorie reine. Le dernier vainqueur n’en fait pas partie. Sébastien Loeb, nonuple champion du monde des rallyes, ne remet pas son titre en jeu mais l’autre Sébastien, Ogier sera bien présent. Le Gapençais, huit fois champion du monde, a l’intention de devenir le premier et seul pilote à glaner un neuvième sacre en Principauté.

Son coéquipier chez Toyota Gazoo Racing pourrait bien lui barrer la route. Du haut de ses 22 ans, le Finlandais Kalle Rovanperä a un statut de champion du monde en titre à défendre.

Mais Ogier et Rovanperä auront, face à eux, des concurrents revanchards à l’image du Belge Thierry Neuville. Troisième de la dernière saison, quatre fois vice-champion du monde, le résident monégasque aimerait bien ajouter, au volant de sa Hyundai, un deuxième Monte-Carl’ à son palmarès.

Ött Tanak sera, lui aussi, animé par un sentiment de revanche. L’Estonien, champion du monde 2019 et vice-champion du monde en titre, a été contraint à l’abandon lors des trois dernières éditions. De retour chez Ford cette année après deux saisons chez Hyundai, il espère vaincre la malédiction.

